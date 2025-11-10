יו"ר רע"מ חה"כ מנסור עבאס פוצץ הבוקר (שני) ראיון עם אסף ליברמן וסולימן מסוואדה בכאן ב׳, אחרי שסירב שוב ושוב להשיב אם הוא תומך בפירוק חמאס ברצועת עזה.

בתחילה נשאל יו"ר רע"מ, "איך אתה רואה את עזה - מה החזון שלך?".

הוא השיב: "אני פרסמתי מסמך של פיוס ושלום בין שני העמים. רוב סעיפי תוכנית טראמפ מופיעים שם. אנחנו רוצים לראות מציאות שלטונית וביטחונית חדשה בעזה ולראות מהלך מדיני אזורי רחב היקף".

השדרן אסף ליברמן שאל: "האם חמאס צריך להיות מושמד?".

עבאס החל להשיב בגמגום: "אתה מכניס אותי לשאלות... זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת. אני מפסיק את הריאיון. עליתי כדי לדבר על הפשיעה בחברה הערבית. עליתי כדי לדבר על הבעיות של אזרחי ישראל הערבים שרוצים פתרונות מהמדינה. נתתי לך תשובות מספיקות. אמרתי לך מה החזון שלנו".

מיד לאחר מכן, החליט עבאס לנטוש את הריאיון ולרדת משידור - וההמגישים נותרו מופתעים.