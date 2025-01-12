הגזענות - עתיקת יומין היא, על כל תחלואיה. היא אינה נחלתם הבלעדית של בני הדורות האחרונים. יחסי אשכנזים וספרדים בארץ ישראל חוו עליות ומורדות, שניצניהם לבלבו עוד בתחילת היישוב היהודי בירושלים | מתי חשדו הערבים שהאשכנזים אינם יהודים, וכיצד נשבר 'מונופול-החלוקה' הארצי-ישראלי? | אפליה מאז ולתמיד (מגזין כיכר)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף כ"ו עסקו השבוע בשבנא שהיה
ממונה על ביתו של המלך חזקיהו ובחייו הלך
לחצוב לעצמו קבר |
מה הסכנה להותיר קבר
פתוח?
והאם בירושלים נהגו
להקל בזה?
והחשש של רבי אריה
לווין בעניין יום פטירתו (יהדות,
הדף היומי)
ממחדשי היושב האשכנזי בירושלים | מליטא לירושלים עם עליית תלמידי הגר"א | הבריחה מהעיר צפת בעקבות המגפה הנוראה | הפרוש סוכם שלום – על השכנת השלום בין העדה הספרדית לאשכנזית | משחרר חורבת רבי יהודה החסיד וביסוס הקהילה האשכנזית בעיר עד לימנו (יהדות)