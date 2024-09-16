במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק המלא (יתגדל ויתקבל)
באולמי אווניו נערכה שמחת נישואי בת זקוניו של האדמו"ר רבי שלמה בוסו עם נכד הגאון רבי יוסף שטרית ראש ישיבת 'מאור חיים' בירושלים | בשמחה נטלו חלק גדולי התורה, אדמורי"ם, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים ואישי ציבור, את החופה ערך הסבא האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא על הכוס שבה קידשו בשמחת נישואיו של אביו בעל ה'בבא סאלי' | צפו בתיעוד (חרדים)
כנס מאות הדיינים והמו"צים לרפואה והלכה | הדברים החריפים של האדמו"ר הספרדי נגד החילונים בתל אביב | אחרי כינר - חוף נפרד חדש בכנרת | מסע גדולי ישראל לאנגליה - סיקור ותיעוד | האדמו"רים המאושפזים - שוחררו לבתיהם (מעייריב)