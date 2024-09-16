לכבוד
פתיחת שנת הלימודים החדשה – שיר העצמה לכל ילדי ישראל, בביצועו של הזמר והיוצר יונתן שחר. המילים של חגית שמחה בן צבי, הלחן של 'המבקר', נתנאל לייפר ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של יונתן שחר (סינגלים וקליפים)
הזמר והיוצר זבולון נתנוב בסינגל קצבי וסוחף, השמיני מתוך 'הפרויקט של הלב' - "אוויר מבורך". המילים של הכותבת והיוצרת, חגית שמחה בן צבי, הלחן של 'המבקר', נתנאל לייפר ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של זבולון נתנוב (סינגלים וקליפים)
הזמר והיוצר הצעיר, מיכאל יגודאייב, בוגר תכנית הכשרונות של 'כיכר השבת' - "כוכב המג'יק קאס" ובוגר מקהלת משאלות, בסינגל חדש - "גיבורים נלחמים". המילים של היוצרת, חגית שמחה בן צבי, שכתבה את השיר עוד טרם המלחמה ואילו הלחן והעיבוד של יגודאייב עצמו (סינגלים וקליפים)
הזמר והיוצר עמנואל שולמן בסינגל חדש מתוך "הפרויקט של הלב" - "אמונה אמונתי". זהו השיר השביעי מתוך פרויקט המילים של היוצרת והכותבת חגית שמחה בן צבי. הלחן של 'המבקר', נתנאל לייפר ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של שרון רייז (סינגלים וקליפים)
עת הסיכומים של תשפ"ג, שהסתיימה זה מכבר - כבר כאן | המצעד השנתי בו אתם בחרתם את אנשי השנה במוזיקה יפורסם בעזרת השם בחג הסוכות, אך בנתיים - 'המבקר' נתנאל לייפר עם הסיכום האישי שלו לתשפ"ג המוזיקלית (מגזין כיכר)
הזמר ארי גולד מתארח בסינגל השישי והמרגש מתוך 'הפרויקט של הלב' - 'שמע קולי'. המילים של היוצרת חגית שמחה בן צבי, הלחן אף הוא של בן צבי יחד עם 'המבקר', נתנאל לייפר והמעבד והמפיק המוזיקלי של השיר איתמר שקדי (סינגלים וקליפים)
הזמר והיוצר דוד בן ארזה בהפקתו של המפיק והמעבד שרולי ברונכר בשיר חדש - "ירושלים שלי" מתוך 'הפרויקט של הלב' - פרויקט השירים של היוצרת חגית שמחה בן צבי, בלחניו של 'המבקר', נתנאל לייפר. מילים: חגית שמחה בן צבי, לחן: נתנאל לייפר ושרולי ברונכר (סינגלים וקליפים)
מקהלת משאלות בשיר חדש, השני מתוך "הפרויקט של הלב", פרויקט השירים שכתבה היוצרת חגית שמחה בן צבי והלחין 'המבקר', נתנאל לייפר. הפעם, גם הלחן שייך לבן צבי עצמה, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי, מנצח הלהקה, דניאל ישי (סינגלים וקליפים)
סנונית ראשונה מתוך פרויקט שירים ייחודי, עם מילים שכתבה היוצרת חגית שמחה בן צבי במסדרונות בית החולים ובלחנים של איש כיכר השבת, 'המבקר', נתנאל לייפר. השיר הראשון בביצועו של הזמר והיוצר יוסף נטיב (סינגלים וקליפים)