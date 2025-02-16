בעיר התורה והחסידות בני ברק נחוגה שמחת בר המצווה לנכד הגאון רבי סיני מאיר פרנקל, גאב"ד יבניאל, בן לבנו הרה"ג יהודה פרנקל - מזלאטשוב ב"ב, נכד האדמו"ר בעל ה'אריה שאג' מצאנז ז'ימגראד | בשמחה השתתפו האדמו"רים ממיאלען, ביטשקוב, ז'ימגראד, סטריקוב, שומרי אמונים, טעמשוואר ובוטושאן, לצד הרבנים הגרש"א שטרן, הגר"מ נחשוני ועוד | צפו בתיעוד (חסידים)
באולמי 'ארמונות חן' נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נשואי נכד האדמו"ר מאשלג, בן לחתנו הרה"צ יהודה צבי ברנדווין מסטרעטין בית שמש, עם נכדת הגה"צ רבי סיני מאיר פרנקל גאב"ד יבניאל, בת לבנו הרב מרדכי פרנקל חתן הרה"ג ר' ישראל זושא הורביץ רב קהילות החסידים באלעד | בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקהל המונים שהגיעו לאחל מזל טוב (חסידים)