מי לא מכיר את התחושה שכל העיניים נשואות אלינו? מחקרים מלמדים שתופעה זו היא תחושת שווא. אך אם כן מדוע אנו בטוחים שכל מילה, תנועה או פגם קטן הופכים מיד למוקד עניין עבור הסובבים אותנו? איך המוח שלנו מנפח את עוצמת "אור הזרקור", ומה אפשר ללמוד ממחקרים פסיכולוגיים, סיפורים היסטוריים, דוגמאות עכשוויות מהרשתות החברתיות ותובנות של מומחים כדי להרגיע את הפחד ממה שאחרים חושבים עלינו? (פסיכולוגיה)
לא תמיד פשוט לעצב את הבית כך שישדר את האווירה הנכונה, במיוחד כשזה נוגע לתאורה | לכל חדר יש את הצרכים הייחודיים שלו, וכל אזור בבית דורש מחשבה שונה גם בהקשר של סוג ועוצמת תאורה | בחירה בתאורה הנכונה לחללי הבית תאפשר להפוך כל חדר למזמין, להדגיש את הפריטים היפים בו וליצור אווירה שמעצימה את האופי של הבית והדיירים בו (בית)
האם אי פעם תהיתם מדוע יש חדרים שמשרים עליכם רוגע, בעוד אחרים גורמים לכם להרגיש חסרי מנוחה? איך זה שהאור במשרד מעורר עייפות, אבל בבית קפה הוא מעודד שיחה קלילה? תאורה היא הרבה יותר מסתם מקור אור – היא יכולה לשנות את מצב הרוח שלכם, לעורר יצירתיות או אפילו לשפר ריכוז. אז איך מתכננים תאורה שתתאים לכל רגע ורגע? התשובות לפניכם (בית וסטייל)
תאורה נכונה יכולה להפוך בית לחם ומזמין. זה משפיע לא רק על האסתטיקה אלא גם ממלא תפקיד מכריע ביצירת האווירה והפונקציונליות הרצויים בתוך החלל. בין אם אתם מחפשים לשפר את הפרודוקטיביות במשרד הביתי שלכם או ליצור אווירה נעימה בסלון, הנה כמה טיפים לתאורה יעילה בבית (בית וסטייל).
כשהשמש עוזבת מוקדם, זו הדרך הכי טובה לשמור על בית מואר ומזמין ולמנוע אווירה קודרת וחשוכה: הנה 3 סוגי תאורה שכל חדר בבית צריך, או כמו שהמעצב אוסקר דה לה רנטה אמר: "הדבר הכי חשוב? תאורה מושלמת בכל זמן" (בבית, סטייל)