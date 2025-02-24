ממשלת מקסיקו מינתה את הרב דודי כפלין, שליח בית חב״ד בקוזומל, לרב הראשי של מדינת קינטנה רו | הרב כפלין, הפועל זה שנים רבות למען תושבי האזור והתיירים, ימשיך להרחיב את פעילותו גם בערים נוספות במדינה (יהדות, בעולם)
