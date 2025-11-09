כיכר השבת
הרחבת גבולות היהדות

מינוי היסטורי במקסיקו: הרב דודי כפלין מונה לרב הראשי של מדינת קינטנה רו

ממשלת מקסיקו מינתה את הרב דודי כפלין, שליח בית חב״ד בקוזומל, לרב הראשי של מדינת קינטנה רו | הרב כפלין, הפועל זה שנים רבות למען תושבי האזור והתיירים, ימשיך להרחיב את פעילותו גם בערים נוספות במדינה (יהדות, בעולם)

הכנסת ספר תורה בקוזומל שבמקסיקו (צילום: באדיבות המצלם)

בהודעה מרגשת - רגע לפני כינוס השלוחים העולמי בניו יורק - נמסר כי ממשלת מקסיקו מינתה את הרב דודי כפלין, שליח בית חב״ד בקוזומל, לרב הראשי של מדינת קינטנה רו.

מקסיקו מורכבת מ־32 מדינות, והמדינה הכי מתויירת והפופולרית ביותר במדינה היא קינטנה רו, שבה נמצאות הערים המפורסמות קוזומל, קנקון, פלאיה דל כרמן, איסלה מוחרס, טולום ובקאלאר.

המינוי הרשמי, שקיבל את ברכתם של גורמים ממשלתיים ושל אנשי הקהילה היהודית, נחשב לציון דרך משמעותי עבור חב״ד במקסיקו. הרב כפלין, הפועל זה שנים רבות למען תושבי האזור והתיירים, ימשיך להרחיב את פעילותו גם בערים נוספות במדינה.

הקהילה היהודית המקומית בירכה על המינוי וציינה כי מדובר בהוקרה על שנים של מסירות, אהבת ישראל ועשייה בלתי פוסקת למען הציבור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר