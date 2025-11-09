בהודעה מרגשת - רגע לפני כינוס השלוחים העולמי בניו יורק - נמסר כי ממשלת מקסיקו מינתה את הרב דודי כפלין, שליח בית חב״ד בקוזומל, לרב הראשי של מדינת קינטנה רו.

מקסיקו מורכבת מ־32 מדינות, והמדינה הכי מתויירת והפופולרית ביותר במדינה היא קינטנה רו, שבה נמצאות הערים המפורסמות קוזומל, קנקון, פלאיה דל כרמן, איסלה מוחרס, טולום ובקאלאר.

המינוי הרשמי, שקיבל את ברכתם של גורמים ממשלתיים ושל אנשי הקהילה היהודית, נחשב לציון דרך משמעותי עבור חב״ד במקסיקו. הרב כפלין, הפועל זה שנים רבות למען תושבי האזור והתיירים, ימשיך להרחיב את פעילותו גם בערים נוספות במדינה.

הקהילה היהודית המקומית בירכה על המינוי וציינה כי מדובר בהוקרה על שנים של מסירות, אהבת ישראל ועשייה בלתי פוסקת למען הציבור.