לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ס"ט
עסקו השבוע בדיני ‘בן סורר ומורה’ |
מדוע לא ממתינים בהריגת
בן סורר ומורה עד 'הרגל' למען יראו וייראו
כפי שעושים בדינו של ‘זקן ממרא'?
| ומה מידה-טובה ניתן
ללמוד מבן סורר ומורה לחתן בר מצווה?
(יהדות,
הדף היומי)
לא פיצה מרגריטה, לא ספגטי קרבונרה, וגם לא אספרסו - רק יין | בן סורר ומורה, אתגר לא פשוט, כמה יין
הוא צריך לשתות | יין האיטלקי סמל
מסחרי או טעם ספציפי | מדוע יין של ארץ ישראל לא יכול להזיק | איטליה דוגמה מצויה
בלשון חז"ל למה? | על יין 'שאין' דעת זקנים נוחה הימנו (יהדות)
באשת יפת תואר לכאורה התורה מסכימה עם השקפת המופקרים, שיש להשלים עם נטיות, תאוות חמורות כי "חיים רק פעם אחת", וזה פליאה עצומה. הרב אברהם בליקשטיין מסביר את עומק ההבנה בפרת אשת יפת תואר, ואיך זה קשור לימי התשובה(מדור יהדות, פרשת השבוע)