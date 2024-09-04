האדמו"ר מסאטמר הופיע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי החסידות מבורו פארק בהרי הקטסקילס | במהלך הביקור נערך מעמד קבלת פנים לכבודו של האדמו"ר, שבו נשא אמרות קודש והאציל מברכות קודשו לבחורי החמד לקראת הזמן החדש | צפו בגלריה (חסידים)
ההכרזה של האדמו"ר במהלך הטיש | מקום בביהמ"ד ב-100 אלף ש"ח | הנתונים האמיתיים על תלושי השכר של הצעירים החרדים | קבלת הפנים לאדמו"ר בקטסקילס | דחייה נוספת בבחירות לרבנות הראשית | הציור שהחייה את הגרב"מ אזרחי זצוק"ל (מעייריב)
חנוכת מקווה, ברכת המזון וריקוד: כ"ק הרבי מסאטמר הגיע בימים האחרונים לביקור מיוחד בהרי הקטסקילס, חנך במקום מקווה טהרה חדש שנבנה בעלות של למעלה ממיליון דולר, ולאחר מכן יצא בריקוד עם נגידי החסידות (חסידים)