אלמוג חלם בשבי על הרגע שבו יחבק את אביו יוסי ז"ל, שנפטר שעות ספורות לפני החילוץ | אמש, ברגע של סגירת מעגל דומעת, הוכנס ספר תורה למכינה הקדם-צבאית באור יהודה | "רציתי לעשות משהו משמעותי שיחבר אותי אליו, אור שיימשך דורות"
אלמוג מאיר ג'אן שחולץ משבי חמאס במבצע ארנון הגיש תביעה נגד אתר אמריקני בשם "Palestine Chronicle" שהעסיקה מחבלי חמאס, וביניהם השובה של ג'אן | הלילה (שני שעון ארה"ב) נדחתה תביעתו נגד האתר האמריקאי על ידי בית המשפט בסיאטל שבארה"ב (בעולם)
צה"ל הפציץ באותו יום את האזור וביקש מהתושבים להתפנות. כולם ברחו, חוץ מאחד המחבלים שהמשיך לשמור על החטופים הכפותים | לרגע אף חלפה בהם מחשבה להתנפל על המחבל ולברוח, אולם המחשבה נדחתה במהירות | ציטוטים משחזורם של אלמוג מאיר ג'אן ושלומי זיו במסגרת הפרויקט הממשלתי (חטופים)