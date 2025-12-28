מאות מתושבי אור יהודה, בני משפחה, רבנים ותלמידים, ליוו בשירה ובריקודים ספר תורה חדש ומהודר שהוכנס להיכל המכינה הקדם-צבאית בעיר. מאחורי החגיגה המרגשת עומד סיפור טרגי ומלא עוצמה שהחל באחד הרגעים הדרמטיים ביותר שידעה מדינת ישראל בשנה האחרונה.

אלמוג מאיר ג'אן, שחולץ ביוני האחרון ב"מבצע ארנון" הנועז מלב רצועת עזה לאחר 246 ימים בשבי חמאס, חזר לישראל וגילה טרגדיה נוראה: בשעה שחיילי היחידות המיוחדות חילצו אותו, אביו, יוסי מאיר ז"ל, נפטר בביתו. יוסי, שבריאותו התרופפה בחודשי השבי של בנו, לא זכה לשמוע את הבשורה לה ייחל יותר מכל.

במשך כל ימיו בשבי, מה שהחזיק את אלמוג הייתה התקווה לחזור למשפחתו ולאביו. המחשבות על הבית היו עבורו עוגן של הישרדות ברגעים הקשים ביותר. כשגילה עם חזרתו שאביו נפטר יום אחד בלבד לפני ששוחרר, השבר היה עצום. מאז שחרורו, נשא עמו אלמוג חלום אחד: להנציח את אביו בדרך שתחבר אותו למשהו נצחי.

אף על פי שמשפחתו אינה מנהלת אורח חיים דתי, אלמוג הרגיש שספר תורה הוא הדרך הנכונה ביותר לזכור ולהזכיר את אביו. הוא פנה לרב שלמה רענן, יו"ר ארגון "איילת השחר" המלווה את משפחות החטופים והנופלים מאז תחילת המלחמה, ושיתף אותו ברצון לקיים את המחווה הרוחנית. "אני מרגיש שזה מה שנכון לעשות", אמר אלמוג לרב רענן, "זה הדבר הכי משמעותי שאני יכול לתת לו - ספר תורה שיחבר אותי אליו".

הרב רענן, שנרתם מיד למשימה, הצליח לגייס תורם נדיב מארצות הברית שביקש להוקיר את עמידתו האיתנה של אלמוג ואת זכרו של אביו. אמש יצאה התהלוכה החגיגית מקרבת ביתו של אלמוג לעבר המכינה הקדם-צבאית באור יהודה. הבחירה במיקום אינה מקרית; מדובר במוסד שמחנך דורות של לוחמים לערכי שליחות והקרבה - אותם ערכים שהביאו לחילוצו של אלמוג.

במהלך האירוע המרגש, אלמוג הזכיר בדבריו את פקד ארנון זמורה ז"ל, מפקד הכוח בימ"מ שנפל במהלך המבצע לחילוצו, וביקש להוקיר תודה לו וללוחמים שבזכותם הוא עומד כאן היום.

לאחר הכנסת ספר התורה להיכל, התקיים מפגש מרגש של אלמוג עם תלמידי המכינה. אלמוג שיתף אותם בחוויותיו הקשות מהשבי, בתובנות שגיבש בין חומות עזה ועל הבחירה בחיים ובעשייה למרות הכאב הגדול. דבריו, שנגעו בחשיבות האמונה והחוסן הנפשי, הותירו רושם עמוק על הצעירים העומדים לפני גיוס.

"יש כאן סגירת מעגל שקשה לתאר במילים", אמר הרב שלמה רענן במהלך הערב. "יוסי ז"ל נפטר מתוך כיסופים עמוקים לבנו. היום, אלמוג מכניס את התורה למקום שבו בונים את דור העתיד ומחנכים לערכים. זהו ניצחון הרוח על כל מי שניסה לשבור אותנו".

הטקס הסתיים באמירת "קדיש" על ידי אלמוג לעילוי נשמת אביו, כשמאות המשתתפים עונים "אמן" בקול רועד. עבור אלמוג, זו הייתה הדרך להבטיח שגם אם אביו לא זכה לחבק אותו פיזית עם חזרתו, שמו וזכרו ימשיכו לחיות ולהאיר בתוך עם ישראל לעד.