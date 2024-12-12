רבע שעה מתל אביב, מול השדות הפתוחים של ניר צבי ובמרחק קצר מתחנת הרכבת: הרובע הבינלאומי הולך ונבנה עם יותר מ-11 אלף יחידות דיור, מאות דונמים של שטחים פתוחים ומתחמי מסחר ותעסוקה. כעת מוצעות בפריסייל דירות 3-6 חדרים בכ-300 אלף ₪ מתחת למחירי השוק, עם תנאי תשלום מיוחדים של **10/90
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