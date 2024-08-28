כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר למעון בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית | חובשים ופרמדיקים מעניקים סיוע רפואי לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים, 5 פעוטות פונו לבית החולים במצב קל | צוות המעון סיפר כי הפעוטות אכלו דג טונה מקופסת שימורים (חרדים)
המרפאה שתציל חיים, בבית החולים לילדים של הדסה נפתחה מרפאה חדשה לטיפול בילדים הסובלים מאלרגיות שונות למזון. מומחים וצוות מקצועי יציעו אבחנה מדויקת ויתאימו טיפול אישי לילדים בהם תאובחן אלרגיה למזון, וכן ליווי לאורך זמן הכולל ייעוץ עם דיאטנית, מומחה גסטרו ומומחה אלרגיות (בריאות, ילדים)