בעוטף עזה קיבלו עדכון על רידוד דרמטי של כח ההגנה ביישובי הליבה בעוד חמישה ימים - בהודעת ווטסאפ | ״אני יודע שזה לא הדרך המקובלת, אבל לצערי אלה ההנחיות״, כתב להם קצין ההגנה המרחבית | רכז הביטחון היישובים זועמים: ״הבטיחו שיתאמו אתנו, שהדברים יעשו בתיאום. לא למדנו כלום״ (בטחון)
שנה ושלושה חודשים לאחר האסון הנורא בטבח השבעה באוקטובר, ובצה"ל נערכים לאפשרות כי תרחיש זה יישנה | בכנס שנערך לקציני הביטחון של העוטף, הבהיר קמ"ן האוגדה כי "הסיכוי לפשיטה דומה לשבת השחורה קיים, אך בסבירות נמוכה" | לדבריו, היכולת לפשיטת מחלקה של חמאס קיימת ואפשרית: "זו יכולת שקשה לגרוע אותה" (צבא וביטחון)