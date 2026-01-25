כיכר השבת
"לא למדנו כלום"

הרבש"צים בעטוף עזה זועמים: ההודעה הדרמטית שקיבלו בהפתעה - דרך הווטסאפ

בעוטף עזה קיבלו עדכון על רידוד דרמטי של כח ההגנה ביישובי הליבה בעוד חמישה ימים - בהודעת ווטסאפ | ״אני יודע שזה לא הדרך המקובלת, אבל לצערי אלה ההנחיות״, כתב להם קצין ההגנה המרחבית | רכז הביטחון היישובים זועמים: ״הבטיחו שיתאמו אתנו, שהדברים יעשו בתיאום. לא למדנו כלום״ (בטחון)

חיילים בעוטף עזה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הרבש"צים ביישובים בעוטף עזה זועמים הערב (ראשון) לאחר שאוגדת עזה הודיעה להם שבמהלך השבועות הקרובים יצומצמו בהדרגה ימי המילואים של חברי כיתות הכוננות ביישובים שלהם.

מדובר במהלך לא מתוכנן, שבוצע בהפתעה - והונחת על הרבש״צים בהודעת ווטסאפ מאוגדת עזה, מבלי להיוועץ בהם או לשמוע את דעתם לפני המהלך.

העיתונאי אלמוג בוקר, שפרסם את העניין, פרסם פוסט נזעם, בו כתב: "הרמטכ"ל זמיר, יכול להיות שלשיטתכם אין ברירה, אלא לרדד את הכוחות ששומרים על היישובים בעוטף, על אותם תושבים שהבטחתם להם שאין מניעה ביטחונית לחזור הביתה, יכול להיות".

"אבל הדרך שבחרם היא בושה וחרפה. דרך שמלמדת דבר אחד: בכל מה שנוגע לקשר בין הצבא לקהילה - לא למדתם כלום. אתם עמוק בשישה באוקטובר. בלי התייעצות, בלי שיתוף, מאחורי גבם של הרבשצים, באוגדת עזה פשוט מקבלים החלטה ומנחיתים אותה על היישובים בעוטף. והכל מעכשיו לעכשיו".

"בעוד חמישה ימים כבר לוקחים ליישובי הליבה הסמוכים לגדר (גם אלה שנטבחו בשבעה באוקטובר) את רוב החיילים ששומרים להם על הבית. והכי עצוב, הקצין שאחראי על ההגנה המרחבית יודע שזאת לא הדרך, שהבטחתם לראשי הרשויות ורכזי הביטחון היישובים - לעשות זאת 'בצורה יותר משתפת', אבל 'לצערי אלה ההנחיות - צריך לבצע רידוד'".

"ובמילים אחרות, עכשיו צריך לקצץ ולמרות מה שעברתם פה, ואפילו שאתם גיבורים שחזרתם הביתה אחרי שאיבדתם כל כך הרבה, אנחנו שמים עליכם פס. תסתדרו לבד. כבר כמעט שנתיים שבכל שיחה, מפקדי הצבא מדברים אתנו התושבים על כך שיעשו הכל להחזיר את האמון, לבנות אותו מחדש. אומרים ועושים בדיוק הפוך".

"מפקד אוגדת עזה? אלוף פיקוד הדרום? הרמטכל? יש לכם עוד זמן להתעורר ולעצור את ההחלטה המבישה הזאת. יש לכם עוד הזדמנות אחת, להוכיח שאתם באמת רוצים לבנות מחדש את האמון שהתנפץ כאן לרסיסים בשבעה באוקטובר".

"לתושבים הגיבורים בעוטף, אלה שחזרו הביתה - מגיע לפחות שתקבלו את ההחלטות יחד אתם ולא כמו גנבים בלילה" חתם.

