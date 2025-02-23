לרגל יום
פטירתו של הגאון הגדול רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל, בעל המשך חכמה, שחל בתאריך ד' אלול – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו של
רב ופוסק שנודע לשם ולתהילה | על מסירות נפשו ללימוד תורה ולהשכין שלום בין איש לאשתו
|על ביטול ג' השבועות ומצוות ישוב ארץ ישראל | "המאיר לארץ" (יהדות ואקטואליה)
בפרשת השבוע,
תרומה,
מצווה הקב"ה
את משה לבנות את ‘ארון הברית’ אשר שם
יניח את הלוחות |
מדוע אותו ארון שנגנז
בימי בית ראשון ע"י
המלך יאשיהו מעולם לא נבנה שנית?
והאם לוחות העדות שבו
מעכבים את בנייתו?
(יהדות,
פרשת השבוע)
בדין הוא שנגזור לא לישא נשים | הנח
להם לישראל | מחלוקת הראשונים | האם ניתן
לכפות גירושין מאשה שלא הולידה בנים | בהדי כבשי דרחמנא האם לא נלמד מחזקיה המלך
ומרים ועמרם | ופירוש הנפלא של בעל המשך כמה בעניין (יהדות)