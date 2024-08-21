אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
כינוס היסוד לישיבה הספרדית - התקיים במעונו של חבר המועצת הליטאי | הגר"ש אלתר הפתיע את הנוכחים עם הסיפור מהרגש | כישלון מוחץ להפגנת 'פלג' - לא הצליחו לגייס מפגינים | אירוע התקיפה של הנהג הערבי באוטובוס - הסתים בכתב אישום (מעייריב)