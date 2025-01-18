ברקע עסקת החטופים שנכנסת לתוקפה מחר בבוקר, דובר צה"ל מבהיר כי מעברי הגבול עם עזה נכנסים תחת צו 'שטח צבאי סגור' | החשש הוא ככל הנראה מפני הפגנות של מתנגדי עסקה במעברי הגבול, בהם ייכנס סיוע הומניטרי מאסיבי לעזה (חדשות, צבא וביטחון)
לאחר ההודעה של דובר צה"ל ביום ראשון על הפסקת הלחימה בכביש המוביל מכרם שלום לתוככי עזה וההכחשה שבאה בעקבות ההודעה, עזתים וגורמי סיוע מעידים כי הלחימה אכן הופסקה בשעות היום | בחזרה להודעת דו"צ, להכחשה ומה קורה באמת בשטח (חדשות)
שעות לאחר האירוע הקשה בכרם שלום, דובר צה"ל מתיר לפרסום את שמותיהם ותמונותיהם של 3 לוחמים שנהרגו מהירי שכוון לעברם מרפיח | 2 לוחמים נוספים במצב קשה כתוצאה מהפגיעה - פונו במסוק לקבלת טיפול רפואי | צה"ל מתחקר את האירע המדמם (צבא)
לאחר שנחלץ להגן על חבריו במעבר כרם שלום כאשר נהג משאית איים עליהם בחפץ לא ברור, הגישה המדינה נגד ב' כתב אישום בגין תקיפה. אלא שסרטוני האירוע הוכיחו מעל לכל ספק כי ב' פעל מתוך הגנה עצמית וכי נהג המשאית אכן איים על סובביו, והמדינה נאלצה לחזור בה מכתב האישום (בארץ9