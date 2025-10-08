שלושה חשודים שניסו להבריח סחורה - נתפסו על ידי כוחות גדולים של בלשים ומשטרה, הסחורה הייתה אמורה לסייע לחמאס.
בפעילות של בלשי היחידה המרכזית במחוז דרום בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום, ויחידת יס״מ דרום במכס מעברים נעצרו בתחילת השבוע שלושה חשודים שהובילו משאית עפר, סמוך למעבר כרם שלום.
הבודקים העירנים גילו, כי המשאיות נושאות בתוכן סחורה שכללה סיגריות, סוללות, מצברים וציוד תקשורת בכמות גדולה.
על פי החשד, מדובר בהברחה שמטרתה לסייע להתעצמות ארגון הטרור חמאס באמצעות הברחת ציוד אסור לשטח רצועת עזה.
המשאית, שהובילה שתי אמבטיות עפר שבתוכן הוסתרה הסחורה, נעצרה לבדיקה בדרך למחסום כרם שלום. הסחורה הועברה לשיקוף ולפריקה ולאחר מכן הועברו החשודים להמשך חקירה ביס"מ דרום מכס מעברים.
