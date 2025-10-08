כיכר השבת
ניסו לסייע לחמאס

בחסות ההפוגה: חשודים העבירו סחורה אסורה באמבטיות עפר - ונתפסו

סמוך למעבר כרם שלום: המשטרה בשיתוף מכס מעברי הגבול עצרה שלושה חשודים עם סחורה אסורה בהיקף גדול. על פי החשד, הסחורה המוברחת הייתה אמורה לסייע לחמאס (חדשות משטרה)

הסחורה שנתפסה בכרם שלום (צילום: דוברות המשטרה)

שלושה חשודים שניסו להבריח סחורה - נתפסו על ידי כוחות גדולים של בלשים ומשטרה, הסחורה הייתה אמורה לסייע ל.

בפעילות של בלשי היחידה המרכזית במחוז דרום בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום, ויחידת יס״מ דרום במכס מעברים נעצרו בתחילת השבוע שלושה חשודים שהובילו משאית עפר, סמוך למעבר כרם שלום.

הבודקים העירנים גילו, כי המשאיות נושאות בתוכן סחורה שכללה סיגריות, סוללות, מצברים וציוד תקשורת בכמות גדולה.

על פי החשד, מדובר בהברחה שמטרתה לסייע להתעצמות ארגון הטרור חמאס באמצעות הברחת ציוד אסור לשטח רצועת עזה.

המשאית, שהובילה שתי אמבטיות עפר שבתוכן הוסתרה הסחורה, נעצרה לבדיקה בדרך למחסום כרם שלום. הסחורה הועברה לשיקוף ולפריקה ולאחר מכן הועברו החשודים להמשך חקירה ביס"מ דרום מכס מעברים.

הסחורה שנתפסה בכרם שלום (צילום: דוברות המשטרה)
