לרגל הילולת ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל אשר חלה אתמול (שני) ו' באדר, פקד בנו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את קברו בחלקת ראשי הישיבות בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', שם העתיר בתפילה שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט | בהמשך פקד את קבר אמו הרבנית ע"ה ואת קברו של עמיתו להנהגה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל (חרדים)
לפני 26 שנים, הלך לעולמו ראש ישיבת פוניבז' ובעל הישועות דוד, הגאון רבי דוד פוברסקי זצוק"ל | בנו ממשיך דרכו, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עלה לקבר בבית החיים פוניבז' ועבר לפני העמוד בבית מקדש מעט שבביתו | תיעוד (עולם הישיבות)
רבי דוד פוברסקי זצ"ל
ראש ישיבת פוניבז’ שתאריך פטירתו חל ב-ו’
אדר – כיכר השבת עם שורות קצרות על אחת
הדמויות המרכזית בעולם התורה הליטאי שעמד
כעטרת תפארת בראש ישיבת פוניבז'
במשך למעלה מחמישים
שנה |
"ומתלמדי יותר מכולם"
(יהדות ואקטואליה)
היום חל יום פטירתה של הרבנית חיה פיגל פוברסקי ע"ה, אשת חבר לראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ואמו של יבלחט"א ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי | הגרב"ד עלה לקברה בבני ברק ובביתו סיפר על דמותה המיוחדת • צפו בתיעוד המרגש והנדיר (חדשות חרדים)
כפי שכבר דווח ב'כיכר השבת', ביום חמישי האחרון, נערך מפגש לא-שגרתי, בין הגאון הינוקא, לבין ראש הישיב הוחבר 'המועצת', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | "כיכר השבת" עם התיעוד המלא של השיחה בין השניים • צפו (חדשות חרדים)
האנטישמיות באירופה והמאבק על השחיטה הכשרה, הנערים חגגו בר מצווה בבתי הכלא, ה'ניחום אבלים' המיוחד של הגר"מ גריינמן, ראש הישיבה הישיש בקברו של אביו, השר מאיר פרוש מתכונן לאירועי ל"ג בעומר בצל המלחמה ושמות המאורסים הטריים (מעייריב)
בחורים מקבלים על עצמם חיזוקים רוחניים, וחלקם לומדים רצוף בתענית דיבור, להצלחת המלחמה וחייל צה"ל | ישראל שפירא מפליג לשנים עברו, על הוראות גדולי ישראל כיצד בני הישיבות ינהגו במלחמות ישראל (עולם הישיבות)
בסוף השבוע שעבר חל יום ההילולא הט"ו של מרן ראש ישיבת פונוביז הגר"ד פוברסקי זצ"ל לרגל ה״יארצייט״ , ניגש בנו הגרב״ד פוברסקי ר״י פונוביז לפני התיבה בתפילת שחרית בהיכל הישיבה כשבשעות הצהריים עלה לקברו בחלקת ראשי הישיבה בבית החיים פוניבז' יחד עם בני המשפחה וחתנו הרב ברמן.