תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, משיקה מבצע מיוחד למותג יופלה | מותג היוגורט המוביל מזמין את הצרכנים לרגע של פינוק אישי תחת הסלוגן "עכשיו תורי לפרגן לעצמי"|בתנובה מציינים כי המבצע החדש של יופלה מזמין את הצרכנים לרגע של פינוק אישי - "אנחנו מאמינים שכל אחד ואחת ראויים להקדיש זמן לעצמם. המתנות שבחרנו משקפות את הרצון להעניק ללקוחותינו חוויה מיוחדת מעבר למוצר עצמו".
תנובה מרחיבה את סדרת יופלה ומשיקה מוצרים חדשים ומרעננים לקראת הקיץ: משקה יוגורט בקרטון בגודל 750 מ"ל בטעמי תות-בננה ואפרסק-בננה, יוגורט יופלה במגוון טעמים: קיוי, אגס; ויוגורט בטעם תות עם טופ של קורנפלקס מצופה שוקולד (אוכל, צרכנות)