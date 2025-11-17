תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, משיקה מבצע מיוחד למותג יופלה, מותג היוגורט המוביל מזמין את הצרכנים לרגע של פינוק אישי תחת הסלוגן "עכשיו תורי לפרגן לעצמי". המבצע, יימשך שבועיים בלבד החל מכ"ח בחשוון תשפ"ו (13 בנובמבר) ועד ז' כסלו תשפ"ו (27 בנובמבר 2025).

יופלה מותג היוגורט המוביל של תנובה, מציע מגוון רחב של טעמים וסדרות המותאמות לכל המשפחה. בימים אלה הצטרפו למגוון הטעמים של יופלה שלושה מוצרים חדשים עם שילובים של טעמי פרי מעניינים ובגביע בעל מפתח רחב ומפנק. שלושת הטעמים החדשים: יופלה מנגו בננה, יופלה בטעם תותים בשמנת ויופלה אננס קוקוס.

במסגרת המבצע, צרכנים שירכשו 5 גביעי יופלה שולחים את הקבלה לכתובת המייל:

@gmail.com 052-6123378y או לוואטסאפ 052-6123378. לאחר שליחת הקבלה, המשתתפים יופנו לעמוד נחיתה ייעודי בו יוכלו לבחור את המתנה הרצויה, להוסיף הקדשה אישית ולבחור נקודת איסוף נוחה ללא עלות.

ש החורף הזה נפתח בסטייל: רמי לוי מפתיעה עם מותגי אופנה בינלאומיים אסף מגידו | מקודם

ברשימת המתנות – כירבולית, ספר מתכונים בעיצוב אישי, קופסת תכשיטים, כוס טרמית, ועוד.

כבונוס מיוחד, צרכנים שירכשו גביע מסדרת הטעמים החדשים של יופלה- מנגו בננה, תותים בשמנת או אננס קוקוס, כחלק מ-5 הגביעים שרכשו - יזכו במתנה נוספת.

בתנובה מציינים כי המבצע החדש של יופלה מזמין את הצרכנים לרגע של פינוק אישי. "אנחנו מאמינים שכל אחד ואחת ראויים להקדיש זמן לעצמם. המתנות שבחרנו משקפות את הרצון להעניק ללקוחותינו חוויה מיוחדת מעבר למוצר עצמו".

כל חשבונית מקנה אפשרות למתנה אחת בלבד. סה"כ 500 מתנות במלאי, עד גמר המלאי. מתנה נוספת אחת בלבד לזוכה.