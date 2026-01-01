תשלומי המע״מ מהווים הוצאה שוטפת ומשמעותית עבור עסקים קטנים. במסגרת המהלך שמוביל מרכנתיל, כ- 18,000 בעלי עסקים קטנים עם חשבון עסקי בבנק (העומדים בתנאי הסף המפורטים באתר), ייהנו מהפחתת המע"מ מ- 18% ל- 17%, באמצעות מענק כספי הנגזר ממחזור הפעילות הרבעוני שלהם בבנק, שישולם ישירות לחשבון בתום כל רבעון, בהתאם לתנאי המבצע. המענק הראשון יופיע בחשבון הבנק בתחילת חודש אפריל, עבור הרבעון הראשון לשנת 2026.

ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל: "מרכנתיל מוביל בשנים האחרונות מהלכים משמעותיים למען בעלי עסקים הקטנים, אשר מהווים מנוע צמיחה משמעותי במשק. העסקים הקטנים הם גם הראשונים לחוות כל טלטלה או אתגר שמשפיע על המשק, והמהלך הנוכחי נולד כדי להקל על הניהול השוטף ולסייע בהגדלת הרווח שלהם״.

בנק מרכנתיל מציב כמיקוד עסקי מרכזי שלו את פלח העסקים הקטנים בישראל ובהתאמה, בחר להעניק הטבה ייעודית משמעותית לסקטור זה במסגרת מתווה בנק ישראל. מרכנתיל נחשב לבנק ש"מזרים חמצן" לעסקים הקטנים גם בתקופות של אי ודאות. לראייה, על פי נתוני הרבעון השלישי, מרכנתיל מציג עלייה של 8.6% באשראי לעסקים קטנים וזעירים מתחילת השנה, כאשר סך האשראי למגזר זה עומד על כ- 16.5 מיליארד ש"ח. נתון זה בולט במיוחד בהשוואה לבנקים הגדולים ולשאר המתחרים.

בנוסף למהלך זה הבנק מעמיד לרשות בעלי העסקים מעטפת רחבה של פתרונות, שנועדה להקל על התזרים, לרבות, הלוואה ייעודית ללקוחות חדשים בסך של 50 אלף ש"ח ללא ריבית (בכפוף לנטילת הלוואה בסך של 250 אלף ש"ח לפחות ולתנאי הסף הנוספים המפורטים באתר הבנק), ומתן פטורים והטבות משמעותיות בעמלות ניהול החשבון.

במרכנתיל מתכוונים להמשיך לפעול למען העסקים הקטנים. במסגרת התוכנית האסטרטגית שמוביל מנכ"ל הבנק, ברק נרדי, תוקם מנהלת ייעודית עבור עסקים קטנים ובינוניים, שתהווה זרוע מקצועית הממוקדת בקידום ופיתוח העסקים הקטנים ובליווי ומתן מענה לצרכים הייחודיים שלהם.

בבנק מדגישים כי המענק הכספי הוא הטבה ביוזמת הבנק ואינו מהווה הודעה על שינוי גובה המע"מ הקבוע בדין, אלא מיועד לייצר הקלה תזרימית עבור הלקוח.