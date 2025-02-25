האדמו"ר משענדישוב מארה"ב מאושפז בבית חולים במנהטן עקב זיהום חמור בדם | החסידות המודאגת מהמצב בערב ימי הרחמים והסליחות, קוראת לכלל הציבור להעתיר ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי פנחס בן אלטא סימא (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בסוף השבוע האחרון בשמחת נישואי נכדת האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט ושנדישוב, עם החתן נכד האדמו"ר מזידטשוב והגה"צ אב"ד פאלטישן | השמחה נחוגה באולם 'הייטנר' בבורו פארק, בהשתתפות אדמו"רים רבנים (חסידים)
מקבץ מחצרות האדמורי"ם והרבנים חלק ג', האדמורי"ם מקוננים על חורבן הבית מתוך צער על גלות השכינה המתפלשת בעפר זה 1956 שנות אבלות, והשנה יותר מתמיד עם כל הצרות שעברו על כלל ישראל, כאשר התפילות והקינות השנה הפכו לאקטואליים מתמיד | מקבץ חצרות הקודש חלק ג' (חסידים)