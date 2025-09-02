כיכר השבת
ערב ימים הנוראים

דאגה בשענדישוב: האדמו"ר הנערץ נאבק עם זיהום בדם בבית החולים במנהטן

האדמו"ר משענדישוב מארה"ב מאושפז בבית חולים במנהטן עקב זיהום חמור בדם |  החסידות המודאגת מהמצב בערב ימי הרחמים והסליחות, קוראת לכלל הציבור להעתיר ולהתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי פנחס בן אלטא סימא (חסידים)

האדמו"ר משענדישוב (צילום: בחצרות הקודש)

דאגה רבה שוררת בקרב חסידי ואוהדי בית שענדישוב בארה"ב, בעקבות מצבו הרפואי של האדמו"ר המאושפז מאז מוצאי שבת האחרון בבית חולים במנהטן עקב זיהום חמור בדם.

בחסידות פורסמה הודעה רשמית הקוראת לכלל ישראל להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של האדמו"ר, אשר לו המוני תלמידים בארה"ב ואף בארץ, שיחזור לאיתנו במהרה ויוכל להמשיך בעבודת הקודש, ובפרט בימים אלו של הימים הנוראים.

האדמו"ר, הוא חתנו של האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל.

הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי פנחס בן אלטא סימא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

