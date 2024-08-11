המונים פקדו ביום חמישי האחרון (ב' אב) את ציונו של המקובל הגה"צ רבי יוסף צובירי זיע"א, מגאוני רבני תימן בדור האחרון, בבית העלמין ירקון • בין הפוקדים נצפו רבנים וגדולי תורה, ובראשם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד 'יורה דעה' • ההמונים העתירו לישועת הכלל והפרט (חרדים)
המוני עמך בית ישראל בראשות גדולי רבני עדת תימן ואישי ציבור, עלו ביומא דהלולא ב' באב, לציונו של המקובל, מגדולי רבני תימן בדור האחרון, הגאון הצדיק רבי יוסף ב"ר יעקב צובירי זצ"ל בעל "ויצבור יוסף' הטמון בבית העלמין 'ירקון' | צפו בתיעוד שהביא הצלם דוד ארזני (חרדים)