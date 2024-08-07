קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, כאילו נחרב בימיו: 'תיקון רחל' בחצות היום בימי בין המצרים, איך עושים זאת, והאם גם נשים ותלמידי חכמים צריכים להשתתף? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
שעת חצות
ליל עת רצון | הכינור שהיה מעורר את דוד המלך ע"ה | זמן בו הקב"ה יושב
ושואג כארי | הקימה בחצות מתקופת הגאונים
עד גילוי הזוהר | גיבושו הסופי בזמן האר"י ז"ל ומעלת אמירתו לפי רבי נחמן מברסלב זצ"ל | ומה יעשה מי שאין לו
תרנגול לחצות | אמירתו סמוך לשריד מקדשנו (יהדות)