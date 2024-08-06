לרגל הילולת אביו, הגה"צ רבי משה וואלפסון זצ"ל, אב"ד אמונת ישראל, ערך בנו, הגאון רבי אברהם יצחק וואלפסון, אב"ד הקהילה במונסי, סעודת הילולא בעיה"ק טבריה, לאחר שפקד את ציונו הק' של אביו זצ"ל, הטמון בבית העלמין העתיק בעיר (חסידים)
הגה"צ רבי אברהם יצחק וואלפסון אב"ד 'אמונת ישראל' מאנסי, השוהה בימים אלו לימי מנוחה בארה"ק, הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שעכטער מגדולי רבני ברסלב | הגה"צ קידמו במאור פנים, והאציל עליו מברכתו לרגל קבלת תפקידו כאב"ד הקהילה במאנסי עם הסתלקותו של אביו הגה"צ אב"ד אמונת ישראל זצ"ל לעולמו (חסידים)
הגה"צ רבי אברהם יצחק וואלפסון אב"ד 'אמונת ישראל' במונסי, הגיע לביקור במעונו של האדמו"ר מ'תולדות אברהם יצחק', השוהה בימים אלו למנוחה ב'הר יונה', שם שוחחו בעיקר על אביו שנפטר לפני כחודש ימים | סיקור ותיעוד (חרדים)
הגה"צ רבי אברהם יצחק וואלפסון אב"ד 'אמונת ישראל' במאנסי, שעלה לכהן זה עתה ברבנות הקהילה במאנסי עם הסתלקותו של אביו המשגיח הגה"צ רבי משה וואלפסון זצ"ל אב"ד 'אמונת ישראל', שוהה בשבועות אלו בארה"ק כמנהג אביו זצ"ל | בסעודה שלישית הנערכת ברוב עם, משתתפים מאות שוחרי תורה הצמאים לדבר ה' ובאים להתבשם מאור תורתו השופעת אמרים נעימים במשנת החסידות כפי שקיבל מאביו זצ"ל (חסידים)