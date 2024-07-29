בתום ימי השבעה להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התאספו כלל החסידים לעצרת חיזוק והתעוררות | במעמד הכתיר האח הגדול, האדמו"ר, את אחיו הצעיר לאדמו"ר בקרית אתא. האדמו"ר החדש, המקורב לחסידות ברסלב, צפוי לנסוע לאומן בראש השנה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
במהלך השבוע האחרון עלו ובאו אדמורי"ם, רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, לנחם אבלים את האחים הרבנים הצדיקים רבי משה מייזליש מליעזש לונדון ורבי יעקב מייזליש מ'עבודת הלב' ליעזש בירושלים, אשר ישבו שבעה על פטירת אחיהם הרה''צ רבי שלמה מייזליש אב''ד חברת ש''ס לונדון | האחים ישבו שבעה בעיה"ק ירושלים, ובימים אלו העלו את זכרון אחיהם לטובה על רב פעליו כל הימים לתורה ולחסד (חרדים)