ממשיך השושלת בקריית אתא ימריא עם חסידיו לאומן: תיעוד מסיום ימי השבעה בקרעטשניף סיגעט

בתום ימי השבעה להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התאספו כלל החסידים לעצרת חיזוק והתעוררות | במעמד הכתיר האח הגדול, האדמו"ר, את אחיו הצעיר לאדמו"ר בקרית אתא. האדמו"ר החדש, המקורב לחסידות ברסלב, צפוי לנסוע לאומן בראש השנה | צפו בתיעוד ענק (חסידים) 

עצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)

ככלות ימי השבעה על הסתלקותו של האי צדיק, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התאספו כלל החסידים בהיכל בית מדרשו במרכז שכונת 'בית ישראל' בירושלים, לעצרת חיזוק והתעוררות, לדעת צדיק מה פעל, ללמוד מאורחותיו, ולהידבק בתורתו שהותיר מורשה אחריו, דבקות בבורא יתברך שמו ע"פ דרך החסידות, ולהתחמם לאור קדושת השבת למשך כל ימי השבוע, ועוד.

ראשון המספידים היה בנו ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, המתגורר לעת עתה בעיר בית שמש, במהלך דבריו הכתיר את אחיו הצעיר הרה"צ רבי ניסן חיים מרדכי רוזנבוים, כאדמו"ר מקרעטשניף קריית אתא (כפר עטה כלשון האדמו"רים דשם, ח.ר.).

בהמשך הספידו חתנו הגה"צ רבי אהרן קאהן, אב"ד תולדות אהרן מונסי, האדמו"ר החדש מקרעטשניף קריית אתא, האדמו"ר מעבודת הלב, הרה"צ רבי שמשון רפאל ארלנדר, והגבאי הרב אשר פייג.

במהלך היום פקדו המונים את הציון הקדוש במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתירו לישועת הכלל והפרט ככלות ימי השבעה.

לאחר התפילה עברו כמה מהחסידים והעבירו לאדמו"ר החדש קוויטלעך ודמי פדיון נפש כנהוג.

האדמו"ר מעבודת הלב מספיד בעצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)

יצוין, שהאדמו"ר מקרעטשניף קריית אתא דבוק בתורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצ"ל, והוא שוהה תקופות ממושכות במהלך השנה באומן. גם השנה הוא מתעתד לשהות באומן בימי ראש השנה, תאריך שיחול ביום השלושים לפטירת אביו האדמו"ר זצ"ל. חלק מהחסידים צפויים להצטרף למסע זה לאוקראינה, שיהיה המסע הראשון של האדמו"ר לחו"ל מאז עלותו על כס ההנהגה.

האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא מספיד בעצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט מספיד בעצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
רבי שמשון רפאל ארלנדר מספיד בעצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
עצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
הגה"צ רבי אהרן קאהן מספיד בעצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
עצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
עצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
עצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
הגבאי ר' אשר פייג מספיד בעצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
עצרת התעוררות ככלות השבעה על האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל (צילום: מ.א. נוימן)
עליה לציון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל ככלות ימי השבעה (צילום: מ.א. נוימן)
עליה לציון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל ככלות ימי השבעה (צילום: מ.א. נוימן)
עליה לציון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל ככלות ימי השבעה (צילום: מ.א. נוימן)
עליה לציון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל ככלות ימי השבעה (צילום: מ.א. נוימן)

