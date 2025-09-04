ככלות ימי השבעה על הסתלקותו של האי צדיק, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התאספו כלל החסידים בהיכל בית מדרשו במרכז שכונת 'בית ישראל' בירושלים, לעצרת חיזוק והתעוררות, לדעת צדיק מה פעל, ללמוד מאורחותיו, ולהידבק בתורתו שהותיר מורשה אחריו, דבקות בבורא יתברך שמו ע"פ דרך החסידות, ולהתחמם לאור קדושת השבת למשך כל ימי השבוע, ועוד.

ראשון המספידים היה בנו ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, המתגורר לעת עתה בעיר בית שמש, במהלך דבריו הכתיר את אחיו הצעיר הרה"צ רבי ניסן חיים מרדכי רוזנבוים, כאדמו"ר מקרעטשניף קריית אתא (כפר עטה כלשון האדמו"רים דשם, ח.ר.). בהמשך הספידו חתנו הגה"צ רבי אהרן קאהן, אב"ד תולדות אהרן מונסי, האדמו"ר החדש מקרעטשניף קריית אתא, האדמו"ר מעבודת הלב, הרה"צ רבי שמשון רפאל ארלנדר, והגבאי הרב אשר פייג. במהלך היום פקדו המונים את הציון הקדוש במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתירו לישועת הכלל והפרט ככלות ימי השבעה. לאחר התפילה עברו כמה מהחסידים והעבירו לאדמו"ר החדש קוויטלעך ודמי פדיון נפש כנהוג.