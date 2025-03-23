מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חשף השבוע בשיעורו השבועי כי יש אנשים שרודפים את עוזרו ויד ימינו שמעון ברדי: "הוא משרת אותי בנאמנות רבה - אבל יש אנשים שרודפים אותו ומקנאים בו" • צפו (ברנז'ה)
רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים וידוענים, השתתפו הצהריים (ראשון) בשמחת הברית לבנו של שמעון ברדי, יד ימינו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' שכובד בסנדקאות | ויקרא שמו בישראל: אריאל • צפו בתיעוד מהאירוע (ברנז'ה)
לפני מספר שבועות הוא נפגע בתאונה ושם שמע החובש שמעון ברדי את סיפור חייו המפעים לראשונה • השבוע, נפגשנו יחד בכותל המערבי כדי לשמוע ממנו איך הכותל היה נראה פעם, מה היו הרגשות בעת שחרור הכותל וסיפורים מרתקים נוספים ל'יום ירושלים' (מגזין כיכר)