הגאון הרב יגאל כהן על רדיפת עוזרו הנאמן: "יש אנשים שמקנאים בו"

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חשף השבוע בשיעורו השבועי כי יש אנשים שרודפים את עוזרו ויד ימינו שמעון ברדי: "הוא משרת אותי בנאמנות רבה - אבל יש אנשים שרודפים אותו ומקנאים בו" • צפו (ברנז'ה) 

הרב יגאל על עוזרו הנאמן (צילום: שמואל לוגסי)

הגאון רבי יגאל כהן התייחס בשיעורו לתופעת הקנאה המלווה אנשים מצליחים, תוך שהוא מביא כדוגמה את הרדיפה האישית כלפי עוזרו ונהגו, איש הקהילה שמעון ברדי.

בפתח דבריו קבע הרב כי "כל דבר שלא תעשה בחיים שלך, ובמיוחד אם אתה מצליח, יהיו אנשים שיקנאו בך".

בהמשך דבריו התמקד הרב בנעשה כלפי נהגו האישי: "אפילו רבי שמעון הנהג שלי, שיהיה בריא. בסך הכל הוא עושה איתי חסד. לוקח אותי ממקום למקום, משרת אותי נאמנה, עושה איתי באמת חסדים בלי סוף".

הרב חשף כי למרות המסירות, העוזר סופג פגיעות חוזרות ונשנות. "ואנשים יורים בו פעם אחר פעם, לא יודע כמה, הוא לא מעדכן אותי כמה, הוא שתקן קצת", אמר הרב.

הרב הביע פליאה על צרות העין של הרודפים ותהה: "מי קנאים בו, ולמה, ולמה זה, ולמה זה, ולמה זה, ולמה זה. דחילק, עיוני, מה קרה?".

לסיום, קרא הרב להפסיק עם המאבקים המיותרים והסביר כי "יש לך את התפקיד שלך, יש לו את התפקיד שלו, מה, מה, אתה יודע, בוא נזרום על החיים. הכל בסדר, למה, למה אני צריך לקנאות בך? מה הטריק, מה הטריק?".

