כלל חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו בעיה"ק ירושלים לשבת הכתרת האדמו"ר החדש, שערך את שבתו הראשונה כממלא מקום אביו זצ"ל • הטיש המרכזי בליל שב"ק משך המוני תושבים מכל רחבי העיר • מ.א. נוימן תיעד, ומגיש גלריה מצאת השבת (חסידים)
התרגשות בקרב מאות חסידי קאסוב, לקראת שבת הכתרת האדמו"ר | הרבי יערוך לראשונה את התפילות והשולחנות הטהורים במרכז החסידות בב"פ | אמש ערך האדמו"ר טיש הילולא לע"נ זקינו האדמו"ר בעל ה'לקט עני' זי"ע, שהיה ידוע כאחד משועי ארץ (חסידים)
אלפי חסידי ביאלא שבתו בצל האדמו"ר מביאלא, לרגל שבת הכתרה, במלאת ימי השבעה על הסתלקות האדמו"ר זצ"ל | 'כיכר השבת' עם תיאור נרחב ממהלך השבת בצל האדמו"ר | זקני החסידים לא זוכרים כזו שבת בביאלה מאז ומקדם | (חסידים)