כלל החסידים התאספו

רחוב רפפורט: המונים נהרו ל'שבת הכתרה' בקרעטשניף סיגעט

כלל חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו בעיה"ק ירושלים לשבת הכתרת האדמו"ר החדש, שערך את שבתו הראשונה כממלא מקום אביו זצ"ל • הטיש המרכזי בליל שב"ק משך המוני תושבים מכל רחבי העיר • מ.א. נוימן תיעד, ומגיש גלריה מצאת השבת (חסידים)

שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)

בצל האבל הגדול על הסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התכנסו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט בשבת האחרונה בעיה"ק ירושלים, בצילו של האדמו"ר החדש, לציון השבת הראשונה שהוא עורך מאז עלותו על כס ההנהגה כממלא מקום אביו, השבת שכונה 'שבת הכתרה'.

האדמו"ר המתגורר בבית שמש, הגיע במיוחד לעיה"ק ירושלים, לבית מדרשו של אביו זצ"ל ברחוב רפפורט בעיר.

בליל שבת ערך הרבי טיש מרומם, בו השתתפו המונים מבני ירושלים שבאו להתחמם באור קדושת השבת.

בצאת השבת, לאחר סעודה שלישית והבדלה, יצא האדמו"ר לרחבת בית המדרש לעריכת קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך.

שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)
שבת הכתרה בקרעטשניף סיגעט (צילום: מ.א. נוימן)

