רחוב רפפורט: המונים נהרו ל'שבת הכתרה' בקרעטשניף סיגעט

בצל האבל הגדול על הסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התכנסו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט בשבת האחרונה בעיה"ק ירושלים, בצילו של האדמו"ר החדש, לציון השבת הראשונה שהוא עורך מאז עלותו על כס ההנהגה כממלא מקום אביו, השבת שכונה 'שבת הכתרה'.

האדמו"ר המתגורר בבית שמש, הגיע במיוחד לעיה"ק ירושלים, לבית מדרשו של אביו זצ"ל ברחוב רפפורט בעיר. בליל שבת ערך הרבי טיש מרומם, בו השתתפו המונים מבני ירושלים שבאו להתחמם באור קדושת השבת. בצאת השבת, לאחר סעודה שלישית והבדלה, יצא האדמו"ר לרחבת בית המדרש לעריכת קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך.