רוממות דקדושה בבירת אנגליה: ימי עליה והתעוררות כבירה עברו על חסידי ומעריצי חצה"ק באבוב 45 בלונדון, עם ביקור ההוד של האדמו"ר לרגל מעמד יציקת אבן הפינה לבית המדרש הגדול והחדש שיבנה לתפארת הקהילה • צפו ברגעי הוד, מרגע הנחיתה בהיטרו, דרך מסע המגבית בבתי הנגידים, ועד למעמד האדיר בהשתתפות כלל רבני העיר | סיקור ענק (חסידים)
ביקור רב רושם ערך הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, בבניין התלמוד תורה דחסידי ויז'ניץ בברכפלד | הביקור החל בשעות הבוקר המוקדמות כשהרב סייר בין התלמידים בסדר לפנות בוקר, ובהמשך התפלל עמם תפילת שחרית, ולאחר מכן התקיימו מעמדי קבלת פנים לכבודו | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר ממונקאטש הופיע לביקור הוד בהיכל ישיבת 'יודעי בינה' של החסידות במונסי | האדמו"ר התקבל במעמד מרגש על ידי התלמידים והציבור | במהלך הביקור נשא הרבי דברות קודש, דברי חיזוק ואמונה לפני הבחורים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ היום (שלישי) בקרב בני קהילתו בביתר | תחילה הופיע האדמו"ר לביקור בתלמוד התורה המתנוסס לתפארה בעיר, שם התקיים מעמד 'קבלת פנים' רבתי לכבוד הרבי, בהמשך פנה האדמו"ר לתפילה ולמסיבת לחיים בהיכל בית מדרשו 'בית שלום' בעיר | בביקור נכח רבה של העיר ביתר הגאון רבי חיים וייס (חסידים)
ביקור הוד התקיים בשעות הצהריים (שלישי) כאשר האדמו"ר מויז'ניץ הופיע לביקור הוד ראשוני אצל האדמו"ר מביאלה, בחדרו אשר בבית מדרשו בירושלים | מדובר בביקור ראשוני אצל האדמו"ר שזה עתה עלה על כס ההנהגה | האדמו"ר מביאלה הראה לאדמו"ר את ה'אני מאמין' המיוחד שאומרים בחצר הקודש ביאלה בנוסף ל-13 הקבועים (חסידים)