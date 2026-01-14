מעמד
יוצא דופן התרחש בשבוע שעבר בבסיס צה"ל ביד מרדכי, הסמוך לרצועת עזה – שנפגע במתקפת
השביעי באוקטובר, כאשר משלחת גדולה שמנתה כארבעים אנשים מנבחרי הקהילות בעיר
במרסיי שבצרפת, הגיעו יחד עם רבם, הגאון רבי ראובן אוחנה, לחנוך בית כנסת חדש
ומפואר עליו הם שילמו במיטב כספם לשיפוצו וכן הכניסו ספר תורה מהודר מאוד, שנתרם
מה'דמי כיס' של ילדי הקהילה | תיעוד וסיקור (חדשות, העולם היהודי)
הרב ניר בן ארצי על האירועים שעברו השבוע ובעתיד: עזיבת בריטניה את האיחוד האירופאי, הבחירות בארצות הברית, ויחסי ישראל ומדינות ערב: "לאבו מאזן בא התיאבון. העולם שונא אותו וגם העם שלו שונא אותו" (יהדות, המסר השבועי)