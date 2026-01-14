"איחוד בני הישיבות", הפועל בקרב בחורי הישיבות, יסנף לשורותיו גם את בחורי הישיבות הצרפתיים, המהלך זכה לברכתם של גדולי ישראל.

בשלב הראשון של התוכנית, יחל האיחוד לפעול בקרב בני הישיבות בצרפת. המהלך נולד מתוך תפיסה חינוכית הרואה לנגד עיניה את הצרכים הייחודיים של בני התורה גם מעבר לגבולות הארץ, והצורך במעטפת תורנית וחברתית תומכת.

הפעילות החדשה תתמקד בשני מישורים עיקריים, ליווי לבני ישיבות תושבי צרפת, הן במהלך שנת הלימודים בישיבות בישראל והן בעת שהותם בביתם בצרפת לצד סיוע לבני ישיבות שעלו לאחרונה מצרפת עם משפחותיהם, הזקוקים לליווי, קליטה ופעילויות המותאמת לאופיים, למנטליות הייחודית ולרקע עליו גדלו.

לקראת השקה הפעילות, ערכו ראשי האיחוד יוצאי צרפת "אשרינו" בנשיאות הגאון רבי יהודה טולידאנו סדרת מפגשים במעונם של נשיאי 'האיחוד',הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, העומד גם בנשיאות איחוד בני הישיבות יוצאי צרפת ומלווה את כל הפעילות מאז התחלתה.

גדולי ישראל העניקו את ברכתם החמה למהלך והתוו את הדרך החינוכית, בה יש לנקוט כדי להבטיח מענה מדויק לבני הקהילה הצרפתית.

בהמשך להכוונה זו, התקיים לאחרונה כינוס מיוחד של ועדת ההיגוי של האיחוד יחד עם רכזי 'האיחוד צרפת', וכן כינוס ייעודי לנציגי הישיבות של יוצאי צרפת, במטרה לבנות את תוכנית העבודה המעשית לקראת התוכניות שיפורסמו בקרוב.