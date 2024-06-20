שעות לאחר התקיפה הישראלית בצנעא, עיתונאי תימני מעלה חשש לגורלו של לוי מרחבי, מאחרוני הקהילה היהודית בתימן שעצור כמעט עשור בידי החות'ים בגין הברחת ספר תורה | אל מושקי כתב: "חושש לגורלו של היהודי לוי מרחבי שעצור בבתי הכלא של צנעא מאז 2016 אחרי שמתקן של מנגנון הביטחון והמודיעין וכלא נוסף הופצצו על ידי ישראל" (חדשות)
עם פטירתו של מורי יחיא בן יוסף חמדי, מאחרוני היהודים ב'צנעא' שבתימן, 'כיכר השבת', בסקירה אחר היהדות המפוארת בערי תימן, החל מימי בית ראשון, בהמשך קללת עזרא הסופר לפני הקמת בית שני, ועד לימינו אנו בהם נימוק בכלא היהודי האחרון על אדמתה (מגזיין)