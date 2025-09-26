אחרי התקיפה הישראלית בצנעא, העיתונאי התימני עלי איבראהים אל-מושקי שמתגורר בבירת תימן מעלה חשש לגורלו של לוי מרחבי, מאחרוני הקהילה היהודית בתימן שעצור כמעט עשור בידי החות'ים בגין הברחת ספר תורה.

בפוסט שפרסם היום (שישי) ברשתות החברתיות כתב אל מושקי: "מה גורלו של היהודי לוי מרחבי שעצור בבתי הכלא של צנעא מאז 2016 אחרי שמתקן של מנגנון הביטחון והמודיעין וכלא נוסף של מנגנון המודיעין הופצצו על ידי ישראל?".

כזכור, אמש במבצע "חבילה עוברת" תקפו מטוסי חיל האוויר בצנעא בירת תימן - יממה אחרי נפילת הכטב"ם באילת שהוביל לפגיעת 22 איש. התקיפה הנחשבת לגדולה ביותר של חיל האוויר בתימן אי פעם.

במסגרת התקיפה נתקפו ⁠7 מטרות בהם 5 מפקדות בתפיסות ו-2 מחסני אמל״ח. כמו כן ⁠במהלך התקיפה בוצעו תדלוקים אוויריים. על פי חלק מהדיווחים ישראל תקפה אף בתי כלא של מתנגדי החות'ים.

דיווחים בעזה על מיליציה חדשה שהוקמה בצפון הרצועה ונלחמת בחמאס בני סולומון | 15:23

דובר צה"ל מסר כי "בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.

עוד מסר דובר צה"ל כי "מנגנון הביטחון והמודיעין, הוא אחד ממנגנוני ביטחון הפנים של שלטון הטרור החות'י, הלוקח חלק בפעולות טרור ותורם באופן ישיר לקידום פעילויות צבאיות נגד מדינת ישראל המערערות את היציבות במזרח התיכון. כמו כן, עוסק בדיכוי מתנגדי המשטר תוך שימוש בבתי כלא פוליטיים ועינויים".

סיפורו של לוי מרהבי, יליד 1987 לערך, הוא כנראה היהודי האחרון שנותר בתימן, ב-2016. מרהבי נעצר על ידי הלשכה לביטחון לאומי (כיום שירות הביטחון והמודיעין) בצנעא, בחשד לסיוע בהברחת כתב יד עתיק של ספר תורה מחוץ למדינה.

ספר התורה, שלפי הטענות היה בן למעלה מ-800 שנה ועורו צבי, נלקח על ידי יהודים תימנים שהיגרו לישראל. החות'ים ורשויות תימן ראו בספר התורה אוצר לאומי, ותמונותיו בישראל הובילו לטענה כי הוצא מהמדינה באופן לא חוקי. מרהבי, שחי קודם לכן בישראל אך שב לתימן בשל קשיי הסתגלות, נעצר מיד עם שובו. שלושה גברים מוסלמים נעצרו יחד עמו, כולל עובד שדה תעופה שהואשם באישור עליית המהגרים למטוס עם ספר התורה.

מאז מעצרו, מרהבי מוחזק בכלא בצנעא, בירת תימן, בתנאים קשים הכוללים יחס לא אנושי, התדרדרות במצב בריאותו ודיווחים על עינויים חוזרים ונשנים. הוא סובל מבעיות בכליות ובריאות, איבד את כל שיניו, לכאורה כתוצאה מעינויים חוזרים, ואף דווח כי סבל משיתוק חלקי לאחר אירוע מוחי.