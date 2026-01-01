בדלנים בדרום תימן ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד העולם נושא עיניים למוקדי מתיחות אחרים, בדרום חצי האי הערב הרוחות סוערות מחדש, והפעם לא רק מול המורדים החות'ים בצפון. תימן, המדממת ממלחמת אזרחים כבר למעלה מעשור, ניצבת בפני סכנה ממשית של התלקחות מחודשת שתאיים על היציבות במפרץ כולו.

תימן כיום שסועה בין שלושה מוקדי כוח עיקריים המייצרים מציאות של מדינה מפורקת לחלוטין. בחלקים נרחבים של הצפון והמרכז, כולל הבירה צנעא, שולטים המורדים החות'ים הזוכים לסיוע מאיראן. בדרום ובמזרח המדינה המצב מורכב עוד יותר בשל קרע עמוק בתוך הקואליציה שאמורה הייתה לתמוך בממשלה המוכרת. מצד אחד ניצבת מועצת ההנהגה הנשיאותית בראשות אל-עלימי, הזוכה לגיבוי סעודי ומנסה לשמר את הריבונות הרשמית, ומנגד פועלים הבדלנים הדרומיים (STC) בגיבוי איחוד האמירויות, השואפים להיפרד ולהקים מחדש מדינה עצמאית בדרום תימן. הדרמה הנוכחית מתמקדת במאבק פנימי עז בתוך הקואליציה שאמורה הייתה להיות מאוחדת: מצד אחד סעודיה, ומצד שני הבדלנים הדרומיים (STC) הזוכים לגיבוי מאיחוד האמירויות. בשבועות האחרונים, הבדלנים ביצעו מהלך נועז והשתלטו על אזורים עשירי נפט במחוזות חצרמוות ומהרה, תוך שהם דוחקים את כוחות "מגן המולדת" הנתמכים על ידי סעודיה.

תקיפה של סועדיה בנמל בדרום תימן שדרכו נשלחו אמצעי לחימה ורכבים צבאיים מאיחוד האמירויות לכוחות בדרומית ( צילום: רשתות ערביות )

התגובה הסעודית לא איחרה לבוא, והיא נשמעת פחות כמו הזמנה לדיאלוג ויותר כמו אולטימטום צבאי. דובר הקואליציה, תת-אלוף טורקי אל-מאלקי, הצהיר כי כל תנועה צבאית שתפר את מאמצי הרגיעה "תטופל באופן ישיר ומיידי". בדבריו אף האשים את הבדלנים בביצוע "הפרות חמורות ומזעזעות של זכויות אדם נגד אזרחים", האשמות שזכו לגיבוי גם מצד ראש מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, אל-עלימי.

אבל בתימן, כמו בתימן, שום דבר אינו פשוט כפי שהוא נראה על המפה. בעוד הבדלנים טוענים כי סעודיה כבר החלה לתקוף את כוחותיהם מהאוויר – האשמה שהממלכה טרם אישרה רשמית – העשן מעל נמל מוקלה שבמזרח המדינה מספר סיפור אחר. תקיפות אוויריות של הקואליציה כוונו נגד מה שהוגדר כ"סיוע צבאי זר" המיועד לבדלנים, מה שרק מעמיק את הקרע בין ריאד לאבו דאבי.

בזירה הבינלאומית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הביע דאגה מהאירועים ודחק בצדדים לנהוג באיפוק, בעוד עומאן מנסה לתווך בין הניצים בפגישות דחופות בריאד. איחוד האמירויות, מצדה, כבר הודיעה על סיום משימתה הצבאית בתימן, צעד שמדגיש את המרחק הגדל בין שתי בעלות הברית לשעבר.

בעוד הקהילה הבינלאומית מנסה לדבוק בפתרון של תימן מאוחדת, בשטח נראה כי הבדלנים נחושים מתמיד. דובר מטעמם כבר מצהיר כי ההישגים הצבאיים האחרונים הם רק הקדמה לדבר האמיתי: הכרזה על עצמאות מדינית ומימוש "פתרון שלוש המדינות".

נראה כי בתימן, השלום הוא לעיתים רק הפסקה קצרה בין קרב אחד למשנהו, והחברים של אתמול הם האויבים המרים של היום.