אש מומטרת על החות'ים

מעל 65 פצצות הוטלו, לפחות 50 מחבלים חוסלו: התקיפה הגדולה ביותר של חיל האוויר בלב צנעא

מטוסי חיל האוויר הרעידו היום שוב את שמי צנעא בירת תימן בתקיפה הנחשבת לגדולה ביותר של חיל האוויר בצנעא | לקחו חלק כעשרים מטוסי קרב ונעשה שימוש במספר הפצצות הגבוה ביותר שהוטלו אי פעם בתקיפה אחת בתימן | פרטים מאחורי התקיפה המשמעותית של צה"ל בשעות הצהרים (ביטחון)

2תגובות

יצא היום (חמישי) פעם נוספת לתקוף ב בירת תימן - יממה אחרי נפילת הכטב"ם באילת שהוביל לפגיעת 22 איש. הפעם נחשבת התקיפה לגדולה ביותר של חיל האוויר בתימן אי פעם.

בתקיפה לקחו חלק כ-20 מטוסי קרב וכן נעשה שימוש ⁠במספר החימושים הגבוה ביותר אשר הוטלו בתקיפה של חיל האאוויר בתימן - מעל ל-65 חימושים.

מדובר בתקיפה מספר 15 בתימן במרחק של 2,200 ק״מ. במסגרת התקיפה נתקפו ⁠7 מטרות בהם 5 מפקדות בתפיסות ו-2 מחסני אמל״ח. כמו כן ⁠במהלך התקיפה בוצעו תדלוקים אוויריים.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל השלים גל תקיפה רחב נגד מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בצנעא שבעומק תימן. עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.

נתניהו במטוס מורה על התקיפה (צילום: אבי אוחיון/ לע״מ)

"בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של , ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא. התקיפות בוצעו נוכח התקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".

עוד מסר דובר צה"ל כי "מנגנון הביטחון והמודיעין, הוא אחד ממנגנוני ביטחון הפנים של שלטון הטרור החות'י, הלוקח חלק בפעולות טרור ותורם באופן ישיר לקידום פעילויות צבאיות נגד מדינת ישראל המערערות את היציבות במזרח התיכון. כמו כן, עוסק בדיכוי מתנגדי המשטר תוך שימוש בבתי כלא פוליטיים ועינויים.

"המחנות הצבאיים שהותקפו משמשים את שלטון הטרור לאחסנת אמצעי לחימה וכן עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל. שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה. השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינת מעבר וסחר במרחב השיט העולמי.

"צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, יוציא לפועל פעולות התקפיות נוספות בקרוב למול החות'ים, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".

0 תגובות

