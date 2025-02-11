האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות אלו לביקור מרומם בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור הוד מיוחד בבית גיסו, הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז ירושלים | במהלך הביקור המרומם פלפלו הגיסים ארוכות בדברי תורה, ובסיומו התברכו בברכת השנים ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי בן זקוניו של הגה"צ רבי דב וייס גאב"ד קרית צאנז ירושלים, הבחור החתן הרב ברוך יצחק עב"ג בת הרה"ג ר' יהושעוייסבלום ר"מ בישיבת טשערנוביל | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה דוד החתן האדמו"ר מצאנז (חסידים)
בירושלים התקיימה שמחת הבר מצווה לבנו של המשפיע המפורסם הרה"ג ר' יהודה דייטש, בנו של הגה"צ ר' מתתיהו דייטש גאב"ד רמת שלמה, וחתן הגה"צ אב"ד קרית צאנז ירושלים | בשמחה נטלו חלק אדמורי"ם, רבנים, וקהל רב | צפו בתיעוד | (חסידים)