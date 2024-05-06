ברוב גיל וחדווה חגגו ילדי תלמוד התורה הכלל חסידי בקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה את מסיבת החומש | במהלך המעמד המרגש שמעו המשתתפים דברי נועם מפי אב"ד הקרייה, הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, ומהאדמו"ר ממישקולץ. כמו כן, נשא דברים נרגשים מנהל הת"ת, הרב יהושע גליק | בסיום המעמד העניק אב"ד הקרייה חומש ויקרא לכלל ילדי החמד, שפרצו בהמשך במחול נלהב על כתפי אבותיהם | צפו בתיעוד (חסידים)
בת"ת הכלל חסידים בקרית בעש"ט בפ"ת התקיימה מעמד 'חלוקת פרסים' ותעודות הוקרה לתלמידים היקרים הרב יהושע גליק מנהל הת"ת הנחה את המעמד | המרא דאתרא הגה"צ ר' אפרים פישל מוטצען נשא דברי ברכה וחילק תעודות לתלמידים | אדמור"י ורבני פ"ת פיארו את המעמד לכבודה של תורה (חסידים)