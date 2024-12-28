הַשַּׁמָּשׁ ביקש להדליק שוב את הנר, אך רמז לו רבי ברוך שלא לעשות כן. לאחר דקות אחדות, אורו פניו של רבי ברוך, והתחיל לזמזם עם חסידיו 'מעוז צור' עד שנשמעה שירה אדירה | פתיחת שבוע עם סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
רבי ברוך היה עשיר רוב ימיו. בימים שפרנסתו הייתה בדוחק, ראתה אשתו הרבנית שהוא צוחק ושמח - שאלה אותו: עכשיו אתה שמח? ענה לה: דעי לך, השר של עניות נשלח משמים לכל בית שבו: מתלוננים ועצובים, שם - הוא מרגיש טוב! ולכן, הוא גם נשאר שם... | מאמר מיוחד מתורתו של רבי ברוך ממז'יבוז', שיום פטירתו חל הלילה (חסידים)