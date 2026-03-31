מה הקב"ה ופמליא של מעלה עושים לליל הסדר?
פסח מלשון: פה סח, אומר רבי ברוך ממעזיבוז' שהפה מדבר ומספר את ניסי יציאת מצרים, והדיבור - מעורר ומאיר את האמונה בלב.
בליל הסדר ליד שולחן ערוך, מספרים את ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף, מזכירים את האותות ומופתים שנעשו:
בשידוד מערכות הטבע ממש!
ולכן, מצוה להודות ולהלל, לשבח ולפאר, לרומם ולהדר:
למלך גואל ומושיע, פודה ומציל - בכל עת צרה וצוקה.
אני הוא – ולא אחר!
הקב"ה ירד בעצמו לגאול את עם ישראל, כפי שכתוב:
אני - ולא מלאך, אני - ולא שרף, אני - ולא שליח:
"אני ה' אני הוא - ולא אחר"!
השבח וההודיה מגיעים אך ורק לו, ואף אחד:
לא יכול לקחת את ה'קרדיט' - על ניסיו של הקב"ה!
כי הקב"ה עשה הכל לבד – בכבודו ובעצמו! וזה:
"אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלוקים – אין עוד מלבדו"!
ליל הסדר מוכיח, כי לעולם יש מלך יחיד - הקדוש ברוך הוא!
הזוהר הקדוש מתאר, מה נעשה בשמים - בשעה זו:
# הקב"ה מקבץ את כל המלאכים המוני מעלה. ואומר להם:
לכו ושמעו את בני מספרים את שבחי - ושמחים בגאולתי.
# כל מלאכי מעלה מתקבצים - ויורדים למטה, מתחברים ושומעים איך עם ישראל:
שמחים ומשבחים את הקב"ה, ושמחים - בגאולת קונם.
# ובשעה שישראל שמחים ומשבחים את הקב"ה:
המלאכים והמוני מעלה, גם - שמחים בסיפור וגאולת קונם.
# המלאכים באים לקב"ה, וגם הם מתעוררים:
להודות, להלל ולשבח את הקב"ה על כל:
הניסים והגבורות שעשה לעם ישראל.
# ואם תשאל, למה צריך לספר את הניסים, הרי, הקב"ה יודע אותם?
עונה על כך הזוהר הקדוש: "כְּגַוְונָא דָּא, חוֹבָה אִיהוּ עַל בַּר נָשׁ":
זהו כעין חוב לאדם, שאז, כל הדיבורים עולים למעלה:
וכל המוני מעלה מתקבצים ורואים אותם.
# ובשעה זאת: "וְאוֹדָאן כֻּלְּהוּ לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאִסְתַּלָּק יְקָרֵיהּ עָלַיְיהוּ עֵילָּא וְתַתָּא" - והם מודים ומשבחים לפני הקב"ה:
ומתעלה כבודו עליהם למעלה - בעולם האצילות,
ולמטה בעולמות - בריאה ויצירה ועשיה.
ובשעת סיפור ניסי יציאת מצרים:
מאירות הספירות העליונות, באותם ההארות שהאירו אז, בשעת הנס.
# בזכות שכל העולמות מפארים ומשבחים את מלכו של עולם:
מתחדשים ומתעוררים אורות העליונים שהאירו בזמן יציאת מצרים.
# ואז, "כְּדֵין אִתּוֹסָף לֵיהּ חֵילָא וּגְבוּרְתָּא לְעֵילָּא":
נתווסף לקב"ה - כח וגבורה למעלה! (זוהר הקדוש, ב', מא')
# וע"י הארת כל הספירות, נעשה:
ביטול החיצוניים - והשבתתם!
אף מזיק לא יכול להזיק בלילה זה - לעם ישראל!
# והתוצאה מסיפור שבחי הקב"ה:
"וְכֻלְּהוּ דַּחֲלִין מִקָמֵיהּ, וְאִסְתַּלָּק יְקָרֵיהּ עַל כֻּלְּהוּ"
כולם מפחדים מהקדוש ברוך הוא, ומתעלה כבודו - על כולם!
# "וּבְגִין כָּךְ, אִית לְשַׁבְּחָא וּלְאִשְׁתָּעֵי בְּסִפּוּר דָּא כְּמָה דְּאִתְּמַר".
ולכך, חובה לאדם לשבח ולספר את סיפור יציאת מצרים.
# שכרו של המהלל ומשבח את הקב"ה, ומספר נפלאותיו:
עתיד בעולם הבא, לשמוח עם השכינה.
הקב"ה רוצה ומתאווה – לשבח שלך!
כל אחד שמספר את סיפור ניסי יציאת מצרים:
זכותו גדולה, כי הוא – משמח את הקב"ה!
הוא משמח את מי שאמר והיה העולם, יוצר ובורא שמים וארץ...
לקדוש ברוך הוא יש בשמים אופנים, שרפים וחיות הקודש, אבל:
"עיקר התענוגים והשעשועים של ה' יתברך, הוא דווקא שאנו בעולם השפל: נגדל ונקדש שמו יתברך..."
כמו שכתוב: "אבית תהילה, מגושי עפר ומקרוצי חומר...".
דווקא השבח שלנו, חשוב ויקר לקב"ה - יותר מכל!
# חיזוק יחוד ואחדות ה': סיפור הניסים, מחזק בלב כל אחד, את הידיעה, שהקב"ה מנהיג את העולם לבדו, ואז:
אתה משחרר את האחיזה בכל מיני 'אלוהים' אחרים...
וזאת הגאולה הפרטית, שכל אחד יכול לזכות - בליל הסדר!
# הארה והתחדשות האורות בליל הסדר:
מאירים למספר, וזוכה כמו אז 'אראנו נפלאות' – לניסים וישועות.
נפתחו השמים, ואראה מראות אלוקים...
כל משאלות ליבך עולות למעלה כמו - טיל אטום!
וימלא ה' במהרה משאלות ליבך לטובה.
במהרה, אמן!
