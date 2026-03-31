כיכר השבת
מאמר מיוחד

הכנה לליל הסדר: מה הקב"ה ופמליא של מעלה עושים בלילה הקדוש והמסוגל?

בליל הסדר ליד שולחן ערוך, מספרים את ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף, מזכירים את האותות ומופתים שנעשו: בשידוד מערכות הטבע ממש! | מאמר מיוחד ללילה המסוגל (חסידים)

ליל הסדר | אילוסטרציה (צילום: AI)

מה הקב"ה ופמליא של מעלה עושים לליל הסדר?

פסח מלשון: פה סח, אומר רבי ברוך ממעזיבוז' שהפה מדבר ומספר את ניסי יציאת מצרים, והדיבור - מעורר ומאיר את האמונה בלב.

בליל הסדר ליד שולחן ערוך, מספרים את ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף, מזכירים את האותות ומופתים שנעשו:

בשידוד מערכות הטבע ממש!

ולכן, מצוה להודות ולהלל, לשבח ולפאר, לרומם ולהדר:

למלך גואל ומושיע, פודה ומציל - בכל עת צרה וצוקה.

אני הוא – ולא אחר!

הקב"ה ירד בעצמו לגאול את עם ישראל, כפי שכתוב: 

אני - ולא מלאך, אני - ולא שרף, אני - ולא שליח:

"אני ה' אני הוא - ולא אחר"! 

השבח וההודיה מגיעים אך ורק לו, ואף אחד:

לא יכול לקחת את ה'קרדיט' - על ניסיו של הקב"ה!

כי הקב"ה עשה הכל לבד – בכבודו ובעצמו! וזה:

"אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלוקים – אין עוד מלבדו"!

ליל הסדר מוכיח, כי לעולם יש מלך יחיד - הקדוש ברוך הוא!

הזוהר הקדוש מתאר, מה נעשה בשמים - בשעה זו:

# הקב"ה מקבץ את כל המלאכים המוני מעלה. ואומר להם: 

לכו ושמעו את בני מספרים את שבחי - ושמחים בגאולתי.

# כל מלאכי מעלה מתקבצים - ויורדים למטה, מתחברים ושומעים איך עם ישראל: 

שמחים ומשבחים את הקב"ה, ושמחים - בגאולת קונם.

# ובשעה שישראל שמחים ומשבחים את הקב"ה:

המלאכים והמוני מעלה, גם - שמחים בסיפור וגאולת קונם.

# המלאכים באים לקב"ה, וגם הם מתעוררים:

להודות, להלל ולשבח את הקב"ה על כל:

הניסים והגבורות שעשה לעם ישראל. 

# ואם תשאל, למה צריך לספר את הניסים, הרי, הקב"ה יודע אותם? 

עונה על כך הזוהר הקדוש: "כְּגַוְונָא דָּא, חוֹבָה אִיהוּ עַל בַּר נָשׁ":

זהו כעין חוב לאדם, שאז, כל הדיבורים עולים למעלה:

וכל המוני מעלה מתקבצים ורואים אותם.

# ובשעה זאת: "וְאוֹדָאן כֻּלְּהוּ לְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, וְאִסְתַּלָּק יְקָרֵיהּ עָלַיְיהוּ עֵילָּא וְתַתָּא" - והם מודים ומשבחים לפני הקב"ה:

ומתעלה כבודו עליהם למעלה - בעולם האצילות, 

ולמטה בעולמות - בריאה ויצירה ועשיה.

ובשעת סיפור ניסי יציאת מצרים: 

מאירות הספירות העליונות, באותם ההארות שהאירו אז, בשעת הנס.

# בזכות שכל העולמות מפארים ומשבחים את מלכו של עולם:

מתחדשים ומתעוררים אורות העליונים שהאירו בזמן יציאת מצרים.

# ואז, "כְּדֵין אִתּוֹסָף לֵיהּ חֵילָא וּגְבוּרְתָּא לְעֵילָּא":  

נתווסף לקב"ה - כח וגבורה למעלה! (זוהר הקדוש, ב', מא')

# וע"י הארת כל הספירות, נעשה:

ביטול החיצוניים - והשבתתם! 

אף מזיק לא יכול להזיק בלילה זה - לעם ישראל! 

# והתוצאה מסיפור שבחי הקב"ה:

"וְכֻלְּהוּ דַּחֲלִין מִקָמֵיהּ, וְאִסְתַּלָּק יְקָרֵיהּ עַל כֻּלְּהוּ" 

כולם מפחדים מהקדוש ברוך הוא, ומתעלה כבודו - על כולם!

# "וּבְגִין כָּךְ, אִית לְשַׁבְּחָא וּלְאִשְׁתָּעֵי בְּסִפּוּר דָּא כְּמָה דְּאִתְּמַר". 

ולכך, חובה לאדם לשבח ולספר את סיפור יציאת מצרים.

# שכרו של המהלל ומשבח את הקב"ה, ומספר נפלאותיו:

 עתיד בעולם הבא, לשמוח עם השכינה.

הקב"ה רוצה ומתאווה – לשבח שלך!

כל אחד שמספר את סיפור ניסי יציאת מצרים:

זכותו גדולה, כי הוא – משמח את הקב"ה!

הוא משמח את מי שאמר והיה העולם, יוצר ובורא שמים וארץ...

לקדוש ברוך הוא יש בשמים אופנים, שרפים וחיות הקודש, אבל:

"עיקר התענוגים והשעשועים של ה' יתברך, הוא דווקא שאנו בעולם השפל: נגדל ונקדש שמו יתברך..."

כמו שכתוב: "אבית תהילה, מגושי עפר ומקרוצי חומר...".

דווקא השבח שלנו, חשוב ויקר לקב"ה - יותר מכל!

# חיזוק יחוד ואחדות ה': סיפור הניסים, מחזק בלב כל אחד, את הידיעה, שהקב"ה מנהיג את העולם לבדו, ואז:

אתה משחרר את האחיזה בכל מיני 'אלוהים' אחרים...

וזאת הגאולה הפרטית, שכל אחד יכול לזכות - בליל הסדר!

# הארה והתחדשות האורות בליל הסדר:

מאירים למספר, וזוכה כמו אז 'אראנו נפלאות' – לניסים וישועות.

נפתחו השמים, ואראה מראות אלוקים... 

כל משאלות ליבך עולות למעלה כמו - טיל אטום!

וימלא ה' במהרה משאלות ליבך לטובה.

במהרה, אמן!

