הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון פותחת לראשונה בהיסטוריה את מוצב עין עלמין ברמת הגולן, השוכן בצמוד לבריכת הקצינים המפורסמת לציבור הרחב בימי חול המועד סוכות | במקום יהיה ניתן לפגוש את מפני ומפנות המוקשים, להתרשם ממגוון החימושים שאיתרה הרלפ״ם ולהתנסות בגילוי מוקשי דמה (בארץ)
הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפ״מ) במשרד הביטחון ממשיכה בפינוי שדות המוקשים ברמת הגולן. במסגרת פינוי השטחים הממוקשים, פוצצו אנשי הרלפ"מ באופן מבוקר עשרות מוקשים, שהונחו בשטח לאחר מלחמת יום הכיפורים | תיעוד (צבא וביטחון)