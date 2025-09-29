אחרי עשרות שנים: המוצב הסורי ייפתח לציבור בחול המועד סוכות

פעילות רלפ''מ באזור מוצב עין עלמין ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון, המציינת בימים אלה 13 שנים להקמתה, סיימה לפנות את שטחו של המוצב ׳עין עלמין׳ ברמת הגולן שהיה שטח צבאי סגור במשך עשרות שנים.

מוצב עין עלמין שננטש על ידי הצבא הסורי במהלך מלחמת ששת הימים, נחשב לאחד מהמוצבים הגדולים שהיו לצבא הסורי ברמת הגולן. המוצב משתרע על פני 45 דונם וכולל תעלות לחימה, מתחמי בונקרים תת קרקעיים וכ-15 מבנים מעל הקרקע ששימשו את החיילים הסוריים. במהלך עבודות הפינוי איתרה הרלפ״ם למעלה מ-600 חימושים שונים וביניהם: רימונים, פגזי מרגמה בגדלים שונים, RPG רובי קלאצ׳ניקוב ועוד.

הכשרת המוצב הסורי ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

המוצב יפתח במהלך ימי חול המועד סוכות (8-9.10) לקהל הרחב ויאפשר למבקרים הצצה לפעילות הרלפ״ם, התנסות באיתור מוקשי דמה, התרשמות מתצוגת חימושים שאותרו במהלך שנות פעילות הרשות ועוד.

ראש הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון, שחר בק: ״לאורך 13 שנות פעילות הרלפ״ם פונו למעלה מ-45,000 דונם של שדות מוקשים ונפלים מדן ועד אילת במטרה לאפשר לציבור הרחב לטייל בבטחה באתרי התיירות השונים, להרחיב את שטחי החקלאות ולאפשר בנייה של עשרות אלפי מבני תעשייה ומגורים.

"אנו מזמינים את עם ישראל להגיע אלינו בסוכות הקרוב, להכיר מקרוב את עבודת פינוי המוקשים וליהנות בפעם הראשונה בהיסטוריה ממתחם שהיה סגור בפני הציבור במשך עשרות שנים״.