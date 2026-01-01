לאחר כמות נכבדה של גשמים שירדו בשבועות האחרונים, רשות המים מעדכנת היום (חמישי) על מצב מפלס הכנרת.

על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד על רום של 213.38 - עלייה של 0.5 ס''מ ביממה האחרונה.

מדובר אמנם בעליה קלה בלבד אך ללא ספק במגמת עליה, מכיוון שהגשם שצפוי לרדת בסוף השבוע הקרוב יחצה את סף ה-200 מ"מ - שמעליו כל אירוע גשם צפוי להגביר את הנחלים ההולכים לכנרת, בעיקר הירדן, ולהגביה את המפלס בקצב מהיר יותר ביחס לחודש דצמבר שהסתיים,

מפלס הכנרת רחוק ב 4.38 מטר מקו אדום עליון.

הספיקה בירדן: 6 מק/שנ.

לפני שנה בדיוק מפלס הכנרת - היה גבוה ב-2 מ בדיוק לעומת המפלס היום: -211.38.