כיכר השבת
המדד הלאומי

גשמי הברכה - הנתונים: בכמה עלה מפלס הכנרת וכמה אנו רחוקים מהקו העליון 

כמות הגשמים הנאה שירדה בשבוע האחרון העלתה את מפלס הכנרת - שנחשב מדד האושר הלאומי, אך לא בצורה מספיקה והתקווה היא שגשמי הברכה ימשיכו לרדת | אלו הנתונים (חדשות בארץ)

הכנרת ממעוף הציפור (צילום: מאת Eyalasaf - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55990242)

לאחר כמות נכבדה של גשמים שירדו בשבועות האחרונים, רשות המים מעדכנת היום (חמישי) על מצב מפלס הכנרת.

על פי נתוני המדידה של רשות המים, מפלס הכנרת עומד על רום של 213.38 - עלייה של 0.5 ס''מ ביממה האחרונה.

מדובר אמנם בעליה קלה בלבד אך ללא ספק במגמת עליה, מכיוון שהגשם שצפוי לרדת בסוף השבוע הקרוב יחצה את סף ה-200 מ"מ - שמעליו כל אירוע גשם צפוי להגביר את הנחלים ההולכים לכנרת, בעיקר הירדן, ולהגביה את המפלס בקצב מהיר יותר ביחס לחודש דצמבר שהסתיים,

מפלס הכנרת רחוק ב 4.38 מטר מקו אדום עליון.

הספיקה בירדן: 6 מק/שנ.

לפני שנה בדיוק מפלס הכנרת - היה גבוה ב-2 מ בדיוק לעומת המפלס היום: -211.38.

מלפס הכנרת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר