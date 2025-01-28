בפוסט שפרסמה היום, שיתפה מירב לשם גונן, אימה של שורדת השבי רומי גונן, כי עברה ניסיון סחיטה לאחר שנוכלים השתלטו על חשבון האינסטגרם שלה ודרשו ממנה מאות דולרים כדי לקבלו בחזרה | כך היא הגיבה לסוחטים (ברשת)
משפחת לשם גונן ביקרה מספר פעמים במעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, והאמא, מירב, אף נועדה עם הרבנית לנדו לשיחות ממושכות | הרבנית, שסיפור החטופים נגע מאוד ללבה, הרבתה בתפילה עבורם ועודדה וחזקה את המשפחות | עם שחרורה של רומי גונן מהשבי הגיע אב המשפחה אל הרבנית, שביקשה להעביר מכתב מרגש לרומי לצד ספר תהילים | המכתב והשיחה (חרדים)
שורדת השבי, רומי גונן, ששוחררה השבוע לאחר 471 ימים במנהרות חמאס ברצועת עזה, התייחסה לראשונה לשחרור: "התפילות והכוחות ששלחתם ליוו אותנו לאורך כל הדרך ועזרו לנו להאמין שהסיוט הזה בסוף יגמר, בעזרת השם נמשיך לקבל בשורות טובות בשבועות הקרובים. יש חיים אחרי המוות" | מרגש (חדשות, ארץ)
ביממה שאחרי שחרורה של רומי גונן משבי ארגון הטרור חמאס בעזה, לאחר 470 ימים של אכזריות ורוע בלתי נתפסים, נחשף הקשר שניהלה אמה, מירב לשם גונן, עם גדולי ישראל ובני הציבור החרדי - קשר שמחד חיזק אותה באמונה עזה ומאידך הוביל לתפילות למען בתה ולתמיכה החרדית בעסקה | כל הפרטים (חרדים)